Mika é reforço do Moreirense até ao fim da temporada.



O guarda-redes, de 32 anos, estava livre depois de ter terminado a ligação ao Vitória de Setúbal no final da época passada.



Mika conta com experiências ao serviço de clubes como Académica, Sunderland, B SAD, União de Leiria, Atlético e Benfica, além dos sadinos. Desta forma, Rui Borges fica com três opções para a baliza: Mika, Kewin e Caio Secco.



TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS