Tiago Sá renovou contrato com o Sp. Braga, informou o clube.



O guarda-redes, cujo vínculo estava a expirar, prolongou a ligação aos bracarenses até 2027. No Sp. Braga desde os dez anos, o guardião percorreu todos os escalões de formação do clube e fixou-se na equipa principal em 2017.



Tiago Sá, de 28 anos, é um dos capitães de equipa e no currículo conta com um campeonato Nacional de Juniores, uma Taça da Liga e duas Taças de Portugal.