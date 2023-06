O Vizela anunciou, esta segunda-feira, a saída de Mohamed Aidara.



Em comunicado, os minhotos despedem-se do jogador que estava há mais anos no clube. O defesa ingressou nos vizelenses em 2017/18 quando a equipa ainda estava no Campeonato de Portugal e acompanhou todo o percurso ascendente até à Liga.



Aidara, de 26 anos, despede-se do Vizela com 101 jogos disputados.