O lateral-esquerdo Kiki Afonso deixou o Vizela e foi apresentado, esta quarta-feira, como reforço do FC Ural.

O jogador de 28 anos, que cumpriu as últimas quatro temporadas nos vizelenses e chegou até a assumir o estatuto de capitão, vai ter a primeira aventura no estrangeiro no 11.º classificado da última edição do campeonato russo.

Kiki Afonso estreou-se a nível sénior no Rio Ave, tendo ainda passado pelo Atlético CP, Gil Vicente, Olhanense, Feirense, Felgueiras e B SAD, antes de ingressar no Vizela.