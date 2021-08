Luiz Phellype vai jogar no Santa Clara até ao final da temporada, confirmou o Maisfutebol junto de fontes ligadas ao processo.



O avançado parte esta segunda-feira para os Açores e terá quase duas semanas para se integrar no plantel liderado por Daniel Ramos, até ao próximo jogo - Benfica, em Ponta Delgada.



Luiz Phellype tem contrato com o Sporting até 2024 e vai jogar nos Açores emprestado pelos leões. Não está contemplada nenhuma opção de compra no acordo.



Aos 27 anos, o antigo atacante do Paços de Ferreira procura voltar ao nível que o levou a ser contratado pelo Sporting em janeiro de 2019.



Nos leões fez 47 jogos e 17 golos até se lesionar gravemente em janeiro de 2020. Na temporada passada competiu apenas pela equipa B do Sporting.



Com a venda de Carlos Jr. para a Arábia Saudita, o Santa Clara encontra em Luiz Phellype um sucessor teoricamente à altura.