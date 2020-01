O Santa Clara confirmou, esta segunda-feira, o regresso ao plantel principal do guarda-redes português Rodolfo Cardoso.

O jogador de 22 anos estava cedido ao Louletano, clube do Campeonato de Portugal, desde o início da época. Nos algarvios, Rodolfo fez apenas um jogo. Já tinha sido cedido na época anterior, ao Águia CD.

Rodolfo, formado no Santa Clara, junta-se a Marco Pereira e a André Ferreira no lote de guardiões da equipa orientada por João Henriques, que teve a saída do brasileiro João Lopes já neste mercado de inverno.

