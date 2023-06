Ilkay Gundogan está em final de contrato com o Manchester City e permanece com o futuro em aberto. Pep Guardiola abordou a situação contratual do internacional germânico e revelou que este foi contactado «várias vezes» por Xavi para assinar pelo Barcelona.



«Estamos muito interessados no Gundogan e o Barcelona também. Oxalá continue connosco. Quero que tudo corra bem e que ele continua connosco. É um jogador que vamos tentar manter, queremos que continue e faremos tudo o que for possível para isso. Mas sabemos que o Barça também o quer», começou por dizer, citado pelo jornal catalão «Sport» à margem de um torneio de golfe.



«Se o levarem, vão levar um futebolista espetacular. Consta-me que Xavi ligou várias vezes a Gundogan. Se no final decidir ir para o Barça, vou dizer-lhe que vai desfrutar muito», acrescentou.



O médio, de 32 anos, representa os «citizens» desde 2016 e conquistou um total de 14 títulos.