O futebolista internacional neerlandês Memphis Depay já treina com o Atlético de Madrid, enquanto decorrem negociações com o Barcelona para a transferência do avançado de 28 anos para a capital espanhola.

«Memphis, com autorização do Barcelona, treinou em Majadahonda enquanto os dois clubes fecham a transferência para o nosso clube», refere o Atlético, em nota oficial, esta quinta-feira, mostrando já imagens de Depay em ação.

Esta semana, o empresário de Yannick Ferreira-Carrasco, Pini Zahavi, afirmou que estava em cima da mesa uma troca de jogadores, com Carrasco a seguir para Camp Nou e Depay a rumar ao Atlético.

Depay, ligado ao Barcelona até final desta época, leva apenas quatro jogos e um golo em 2022/23 pelos catalães.