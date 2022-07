Haris Seferovic foi recebido em euforia esta noite na chegada a Istambul.



O internacional suíço está de saída do Benfica para o Galatasaray por empréstimo. O emblema turca fica com opção para comprar o helvético no final do período de cedência, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



«Estou feliz por estar aqui», afirmou à saída do aeroporto.

Seferovic deixa a Luz com marcou 74 golos em 188 encontros, sagrando-se por o melhor marcador da Liga em 2018/19.



Veja: