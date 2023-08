O mercado de transferências de verão continua ativo e, este domingo, há um português que faz manchete em Inglaterra: Beto.



O avançado já está em Inglaterra para concluir a mudança para o Everton, juntando-se aos compatriotas Chermiti, Virgínia e André Gomes nos toffees. De acordo com a imprensa internacional, a Udinese vai encaixar 30 milhões de euros com a venda do ex-Portimonense.



O Manchester United é uma das equipas que promete agitar o mercado nestes últimos dias. Fabrizio Romano informa que os red devils questionaram o Chelsea acerca de Cucurella, lateral espanhol que é visto como uma das opções para colmatar a ausência por lesão de Shaw. Em sentido contrário, Dean Henderson está de saída de Old Trafford para o Palace por 20 milhões de euros.



O Barcelona continua a arrumar a casa e está a negociar a saída de Lenglet. O Sevilha quer o regresso do internacional francês, escreve o AS, mas os dois clubes ainda não chegaram a acordo em relação aos moldes do negócio.



Por último a Lazio vai reforçar o plantel com Guendouzi. O conjunto laziale vai pagar 18 milhões de euros ao Marselha pela contratação do médio gaulês, informa a imprensa internacional. Espera-se ainda que Romelu Lukaku chegue este domingo a Roma, mas para reforçar a outra equipa da capital de Itália.



