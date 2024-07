O Nacional apresentou o primeiro reforço para a próxima temporada, em que está de regresso à primeira divisão portuguesa. José Vítor chega do Tombense e assina por três temporadas.

O defesa-central, de 23 anos, jogava na Serie C brasileira há um ano e meio. Pelo Tombense, fez 28 jogos.

Antes disso, teve passagens no Bahia e formação no América Mineiro, onde jogou o Brasileirão uma vez.

O clube informou que atleta irá integrar o primeiro treino da nova época, agendado para as 10h30 desta 6.ª feira, no Campo do Centenário.