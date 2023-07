O mercado de transferências continua ao rubro. Muitos negócios já foram confirmados, mas há ainda outros tantos por fechar.



A Arábia Saudita continua a agitar o mercado. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Al Ahli apresentou uma proposta de 18 milhões de euros (mais cinco em variáveis) por Ryad Mahrez, oferta que foi recusada pelo Man. City. Os ingleses pretendem encaixar 30 milhões de euros para libertar o argelino.



Quem está de saída do Chelsea é Pierre-Emerick Aubameyang. Fora dos planos de Pochettino, o gabonês já tem acordo com o Marselha, informa o L'Équipe. Falta apenas o acordo entre os franceses e os ingleses para que a transferência fique fechada.



Por sua vez, José Mourinho pretende contar com Renato Sanches na Roma, adianta a imprensa italiana. A mesma fonte noticia que os romanos já conversaram com o PSG para saberem as condições de uma possível transferência. Em sentido contrário, Vlahovic quer deixar a Juventus e transferir-se para os parisienses.



De Itália também há notícias acerca de Mehdi Taremi. O calciomercato refere que o AC Milan vai apresentar uma oferta de 20 milhões de euros junto do FC Porto pelo internacional iraniano.



