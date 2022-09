Eric Ayiah é reforço do Gil Vicente, anunciou o Mónaco.



O avançado de 22 anos, presença habitual na equipa B dos monesgacos, vai aumentar o leque de opções para o ataque de Ivo Vieira. O emblema do Principado não revelou o valor da transferência do versátil atacante.



Ayiah foi um dos destaques da seleção de sub-17 do Gana no Mundial da categoria em 2017. Apesar de ter estado cinco épocas no Mónaco, nunca se estreou pela equipa principal.