O Boavista fechou nesta sexta-feira o empréstimo de Musa Juwara. O extremo gambiano tem 18 anos, pertence ao Bolonha e chega ao Bessa depois de ter feito oito jogos e um golo na anterior edição da Serie A. Os axadrezados ficam com uma opção de compra no valor de 7,5 milhões de euros, sabe o Maisfutebol.



Curiosamente, o nosso jornal contou a incrível história de superação de Musa Juwara no passado mês de julho. Quando tinha 14 anos, Musa Juwara entrou num pequeno bote, aguentou a fúria das águas do Mediterrâneo e foi acolhido pela Marinha de Itália na Sicília.



Gâmbia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger e Líbia, antes da viagem marítima. Musa Juwara chegou sem nada, foi para um campo de refugiados e acabou pir ser deslocado para a zona de Basilicata, no sul de Itália.



Começou a jogar no pequeno Virtus Avigliano, chamou a atenção do Chievo e em 2019 transferiu-se para o Bolonha. A 5 de julho de 2020, quatro anos depois de encontrar a salvação siciliana, marcou um golo em San Siro ao Inter de Milão.



Agora, segue-se o Boavista.