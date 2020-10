O treinador do Boavista quer «marcar uma clara imagem» daquilo que os axadrezados são «capazes de fazer como equipa», depois da goleada sofrida diante do FC Porto.

O Boavista soma apenas um ponto, garantido no empate diante do Nacional, mas Vasco Seabra quer «valorizar os momentos bons e aprender com os erros», deixando a garantia de que o grupo de trabalho está «mais preparado» para o encontro frente ao Moreirense.

«Disputámos o primeiro jogo com qualidade e infelizmente não trouxemos os três pontos nos minutos finais. Contra o FC Porto estivemos muito bem na primeira parte e fomos competitivos, mas caímos animicamente no segundo golo. Mais do que o futebol positivo ou atrativo, queremos é ser uma equipa que luta pelo jogo e pela vitória», assumiu.

O técnico diz ser preciso «construir bases sólidas» para um projeto «consolidado e não uma coisa efémera». «Viemos para cá com uma ideia clara: trazer o Boavista para um caminho de sustentabilidade e sucesso”, acrescentou.

Vasco Seabra reconhece que o Boavista está a «criar algo novo e diferente» com confiança de que os axadrezados serão «felizes no final» da época.

A paragem do campeonato para os compromissos das seleções vai ser aproveitada pelo técnico para aprimorar «as relações criadas entre os jogadores» de um plantel que conta com 13 nacionalidades diferentes.

Na visita a Moreira de Cónegos, Vasco Seabra espera um «adversário difícil, organizado e bem treinado, capaz de cumprir bem no plano defensivo e criar problemas em transição».

O Boavista defronta o Moreirense, esta sexta-feira, a partir das 19h00.