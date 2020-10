Dor Jan é reforço do Paços de Ferreira, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol.



O avançado israelita chega do Bnei Yehuda e assina por três épocas com o clube da Capital do Móvel.



O jogador de 25 anos vai viver assim a primeira experiência fora de Israel. Refira-se que ainda esta época Dor Jan marcou dois golos em três jogos.



De resto, o Paços de Ferreira já deu uma pista sobre esta contratação no domingo. Nas redes sociais, o emblema da Capital do Móvel perguntou aos adeptos, em hebraico, se estavam prontos para conhecer o novo reforço.