Dor Jan vai ser reforço do Paços de Ferreira.

O avançado israelita de 25 anos chega aos castores proveniente do Bnei Yehuda, clube que representa desde 2018. Esta época, marcou dois golos nos três jogos que fez.

No Paços, chega para concorrer com Douglas Tanque por um lugar no ataque. Pepa, técnico dos pacenses, vê assim reforçado o seu setor ofensivo a um dia do fecho de mercado.

De resto, o Paços de Ferreira já deu uma pista sobre esta contratação no domingo. Nas redes sociais, o emblema da Capital do Móvel perguntou aos adeptos, em hebraico, se estavam prontos para conhecer o novo reforço.