Dos distritais da AF Braga à II Liga em ano e meio e agora a caminho da Dinamarca. O avançado português Paulinho, do Estrela da Amadora, está a caminho do Viborg, numa transferência que deve permitir um encaixe financeiro significativo ao emblema tricolor.

A informação da negociação foi avançada pelo Record e confirmada, entretanto, pelo Maisfutebol, que apurou que a transferência envolve a aquisição de 65 por cento do passe do atacante de 23 anos, que está nesta altura a caminho do país nórdico para realizar exames médicos.

Nesta altura, ainda faltam acertar valores associados ao negócio, mas a saída de Paulinho do Estrela para o Viborg poderá envolver uma verba próxima de um milhão de euros.

Em novembro, o Estrela confirmou a renovação com Paulinho até 2025, com uma cláusula de rescisão de três milhões de euros.

O avançado, natural de Braga, cumpre a segunda época no Estrela. Em ano e meio, fez 44 jogos e 19 golos pelo clube, depois de ter feito uma época de bom nível no Fafe, no Campeonato de Portugal, em 2020/21, com dez golos em 29 jogos. Antes, Paulinho também brilhou nos distritais de Braga, pelo São Paio D’Arcos, tendo feito 31 golos em 52 jogos.

O Viborg é o atual segundo classificado da primeira liga dinamarquesa, com 32 pontos em 17 jornadas, a três pontos do líder Nordsjaelland.