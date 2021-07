O Doxa Katokopia, do Chipre, anunciou a contratação de Romário Baldé e Benny.

O primeiro, avançado, formado no Benfica, representou ainda Tondela, Lechia Gdansk (Polónia), Académica, Gil Vicente e Leixões. Na última temporada esteve sem clube. Benny, médio ofensivo de 24 anos, chega do Desp. Chaves, onde jogou nas duas últimas temporadas. Antes jogou no Belenenses e no Benfica B.

Os dois jogadores chegam agora a um clube que na última temporada foi representado por vários jogadores que já passaram pelo futebol português, como Nelsinho (ex-Arouca), Gilson Costa (ex-Boavista), Carlão (ex-Braga), Kikas (ex-Belenenses), Hugo Firmino (ex-Cova da Piedade) e Luís Carlos (ex-Gil Vicente).