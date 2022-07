Gianluca Scamacca, uma das maiores promessas italianas, vai transferir-se do Sassuolo para o West Ham, revelou o dirigente do emblema transalpino, Giovanni Carnevali.



«O Boga foi vendido por 32 milhões de euros enquanto o Scamacca vai sair por 36 milhões de euros mais seis milhões de euros por objetivos. Além disso, ficamos com dez por cento de uma futura venda. É bom, não é? O West Ham é um clube vendedor», começou por dizer, em declarações ao Corriere dello Sport.



«Scamacca é o presidente e o futuro do futebol italiano. É um avançado completo, melhorou muito no último ano. Tem potencial, força física e técnica, só tem de aprender a jogar mais com os companheiros. Ele tem um remate extraordinário. Além disso, é um ótimo rapaz», acrescentou.



De acordo com a imprensa italiana, o PSG perdeu a corrida pelo internacional transalpino para o West Ham. Scamacca, de 23 anos, dividiu a formação entre o PSV e a Roma. Estreou-se como sénior ao serviço do Sassuolo, tendo vivido sucessivos empréstimos a Cremonese, Zwolle, Ascoli e Génova até se fixar na equipa «neroverdi».



Recorde-se que o pai de Scamacca foi notícia depois de ter invadido o centro de treinos da Roma com uma barra de ferro, tendo destruído vários automóveis.