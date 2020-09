Siramamana Dembélé, treinador-adjunto de Sérgio Conceição no FC Porto, concedeu uma longa entrevista ao site do jornalista Rémi Martins na qual abordou alguns dos temas da atualidade dos dragões.

O técnico começou por elogiar a mudança de mentalidade implementada por Conceição no emblema azul e branco.

«Quando o Sérgio chegou o seu principalmente objetivo foi voltar a ter um FC Porto vencedor porque ele conheceu o clube forte, que vencia tudo. Era impensável ver o FC Porto perder. Ele fez com que cada jogador fosse forte mentalmente e cada um deles sentisse o que era representar o FC Porto», afirmou.

Depois, Dembélé falou sobre a situação de Casillas e garantiu que o clube fez de tudo para que Iker pudesse jogar na Liga para se tornar oficialmente campeão nacional.

«O Iker é uma lenda do futebol mundial. Tivemos a sorte de poder partilhar isto com ele depois do que se passou com ele e com a saúda da mulher. Era justo tê-lo connosco para levantar os troféus porque ele fez crescer e evoluir este grupo. O treinador fez da sua presença a prioridade. Ele tem a inteligência de não ser muito intrusivo, mas consegue ser muito presente e acompanhar os jogadores.»

«Tentámos tudo com o Iker para que ele pudesse jogar, mas não foi possível», revelou.

Siramana Dembélé abordou ainda o mercado de transferências dos dragões, este ano mais virado para o panorama nacional: «O FC Porto enfrenta dificuldades financeiras. A partir daí, não podemos ir buscar aos jogadores ao estrangeiro. Às vezes não controlamos tudo com o dinheiro. Temos de ir buscar jogadores mais acessíveis, mas com qualidade.»