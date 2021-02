O Sporting comunicou à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) a contratação de Paulinho ao Sp. Braga.



Os leões revelam que o internacional português assinou até 2025 e ficou com uma cláusula de 60 milhões de euros. Além disso, o clube verde e branco detalhou os contornos do negócio tal como o Sp. Braga havia feito: 16 milhões de euros por 70 por cento do passe do avançado de 29 anos.



Em sentido contrário, Sporar segue para Braga por empréstimo enquanto Borja sai de Alvalade a troco de três milhões de euros.



O comunicado do Sporting na íntegra:



A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou hoje a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD, nos seguintes termos:



1. A aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos e 70% dos direitos económicos do jogador João Paulo Dias Fernandes (Paulinho) pelo montante de € 16.000.000,00 (dezasseis milhões de euros), com o qual foi celebrado um contrato de trabalho desportivo válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2025, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de € 60.000.00,00 (sessenta milhões de euros). O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo clube adquirente.



2. A alienação, a título definitivo, dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Cristián Alexis Borja González, pelo montante de € 3.000.000,00 (três milhões de euros). O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo clube adquirente.



3. A cedência temporária do jogador Andraž Šporar até ao final da época desportiva 2020/2021.



Lisboa, 1 de fevereiro de 2021



O Representante das Relações com o Mercado