Nemanja Radonjic foi confirmado, esta quinta-feira, como reforço do Torino.



O emblema italiano garantiu o internacional sérvio por empréstimo junto do Marselha, ficando com opção de o contratar em definitivo no final da temporada.



O extremo de 26 anos muda-se para a Serie A depois de uma época cinzenta no Benfica, na qual fez apenas 11 jogos.



Radonjic terminou a formação na Roma, mas nunca jogou na equipa principal. Passou por Empoli, Cukaricki e Estrela Vermelha até ser contratado pelo Marselha em 2018. Após duas épocas e meia, o atacante perdeu espaço e viveu sucessivos empréstimos a Hertha, Benfica e agora Torino.