O futebolista sérvio Nemanja Radonjic, que esta época jogou no Benfica, fechou este domingo a goleada da Sérvia na receção à Eslovénia, em jogo do grupo B4 da Liga das Nações, no qual a Noruega venceu a Sérvia e numa noite em que, na Liga C, Grécia e Geórgia também somaram triunfos na segunda jornada.

Em Belgrado, Aleksandar Mitrovic (24m), Milinkovic-Savic (56m), Luka Jovic (85m) e Radonjic (90+2m) fizeram os golos dos sérvios. Stojanovic marcou para os visitantes (30m).

O golo de Radonjic:

No duelo escandinavo do grupo B4, um bis de Erling Haaland deu a vitória à Noruega na deslocação à Suécia. O novo avançado do Manchester City abriu a contagem ao minuto 20, de penálti, tendo feito o 0-2 no marcador ao minuto 69. Em tempo de compensação, Anthony Elanga fez o 1-2 final (90+2m).

Na classificação, a Noruega lidera com seis pontos, Sérvia e Suécia têm três cada e a Eslovénia ainda não pontuou.

No grupo C2, a Grécia, com o benfiquista Odysseas Vlachodimos a titular na baliza, venceu na deslocação ao Kosovo, por 1-0, com um golo de Bakasetas (36m). Kosovo terminou com menos dois, devido às expulsões de Aliti (72m) Muric (90+1m). Na classificação, os gregos lideram com seis pontos, o Kosovo tem três pontos e Irlanda do Norte e Chipre, que empataram a uma bola esta tarde, têm um ponto cada.

No grupo C4, a Geórgia goleou a Bulgária (2-5), com golos de Davitashvilli (4m), um autogolo de Hristov (31m) e ainda golos de Zivzivadze (52m), Kvaratskhelia (58m) e Vako (69m). Iliev (50m) e Stefanov (83m) marcaram para os búlgaros.

Na classificação, a Geórgia segue líder isolada, com seis pontos, seguida da Macedónia do Norte (quatro), Bulgária (um) e Gibraltar (zero). Os macedónios venceram horas antes a seleção de Gibraltar.

O dia ficou ainda marcado pela goleada de Portugal e pelo empate no República Checa-Espanha.