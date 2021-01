Já não era propriamente segredo, mas o Arsenal confirmou este domingo a saída de Mesut Ozil para o Fenerbahçe, da Turquia.

Numa nota no site oficial, os gunners, através do diretor Edu Gaspar e o treinador Mikel Arteta, agradeceram ao internacional alemão, que retribuiu o agradecimento.

«Gostaria de agradecer ao clube por esta incrível jornada nos últimos sete anos e meio. O apoio que senti da equipa e dos adeptos durante o meu tempo aqui foi realmente incrível e algo pelo qual serei sempre grato. Os adeptos do Arsenal estarão sempre no meu coração», disse Ozil.

Mesut Ozil chegou ao Arsenal em 2013, proveniente do Real Madrid. Nestes sete anos, fez 254 jogos e marcou 44 golos.

Também o Fenerbahçe confirmou que chegou a acordo com o Arsenal para a contratação de Ozil.