Ricardo Teixeira está de regresso ao Leixões, por empréstimo do Benfica, anunciaram ambos os clubes.

O jovem central tinha feito o caminho inverso na época passada, mas após quatro jogos pelo Benfica B volta a Matosinhos, por empréstimo.

Ricardo Teixeira foi o terceiro reforço do dia anunciado pelo Leixões, depois do lateral direito Fábio Baptista (ex-Sint Truiden, da Bélgica), e do médio brasileiro Renato Luís (ex-Grémio Anápolis).

Anteriormente já o emblema de Matosinhos tinha confirmado o guarda-redes Ricardo Ribeiro (ex-Oliveirense), o defesa central brasileiro Léo Bolgado (ex-Casa Pia), o extremo Paulité (ex-Felgueiras).