Tem estado com um pé fora do Manchester City, mas o desfecho mais provável é a renovação de contrato de Bernardo Silva com o emblema inglês, apurou o Maisfutebol.

O internacional português chegou a assumir que tinha pedido para deixar o emblema inglês (na altura da pandemia de covid-19), e nos últimos tempos ficou claro o interesse do Barcelona, mas essa mudança, que seria do interesse do jogador, não tem conhecido desenvolvimentos sólidos.

Nas últimas semanas também surgiram notícias relativas a um interesse do Paris Saint-Germain, mas Bernardo deve continuar ao serviço do Manchester City.

Pep Guardiola nunca poupou os elogios ao português, deixando claro que o considerava imprescindível, e tudo indica que continuará a contar com o contributo do esquerdino: de acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, nesta altura tudo indica que Bernardo vai assinar um novo vínculo com os «citizens».