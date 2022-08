Bernardo Silva fica no Manchester City. A garantia foi deixada pelo próprio, a pouco mais de 24 horas do fecho do mercado, apesar do interesse do Barcelona.

«A verdade é que não tivemos ofertas de Espanha. Não chegou nada, e fico em Manchester. Estou contente, a decisão está tomada», respondeu Bernardo à RAC1, da Catalunha, após a goleada do Manchester City ao Nottingham Forest.