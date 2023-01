Bruno Viana e Fabiano estão de saída do Sp. Braga, sabe o Maisfutebol.



O defesa-central vai transferir-se em definitivo para o Coritiba, equipa que é orientada pelo português António Oliveira. Segundo apurou o nosso jornal, o jogador de 27 anos vai render um milhão de euros aos cofres bracarenses para já e mais 500 mil euros mediante a concretização de determinados objetivos.



O caso do lateral direito é diferente. Utilizado por Artur Jorge em 21 jogos, o jogador de 22 anos vai mudar-se para o Kasimpasa, da Turquia, por empréstimo. Segundo informações recolhidas pelo Maisfutebol, a cedência do brasileiro inclui opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros.



Recorde-se que Bruno Viana esteve três épocas e meia ligado ao Sp. Braga, mas nos últimos dois anos viveu empréstimos a Flamengo, Khimki e Wuhan Yangtze River. Por seu turno, Fabiano foi recrutado pelos minhotos em 2018, passou pela equipa B e pelos sub-23, além de um ano cedido à Académica, antes de se fixar na primeira equipa.