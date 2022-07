Celta de Vigo é muito Iago Aspas. Iago Aspas é muito Celta de Vigo. E a ligação vai continuar. O futebolista espanhol de 34 anos renovou contrato pelo clube galego até 2025, numa oficialização feita esta segunda-feira.

Aspas, natural de Moaña, município da província de Pontevedra que fica a cerca de 20 quilómetros de Vigo, fez praticamente toda a carreira no clube, apenas com saídas para o Liverpool em 2013/14 e para o Sevilha em 2014/15, clube no qual venceu a Liga Europa nessa temporada.

«De príncipe a rei», apontou o Celta de Vigo esta segunda-feira, na renovação de Aspas, que é confirmada no Dia da Pátria Galega.

Aspas leva 418 jogos, 184 golos e 63 assistências pelo emblema espanhol.