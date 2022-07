Cristiano Ronaldo continua a ser notícia no mercado internacional, desta vez com um empréstimo do Manchester United em cima da mesa, de acordo com um jornal inglês. Do lado azul de Manchester, chegam ecos de novo alvo para a lateral-esquerda. O objetivo é Cucurella, do Brighton, mas de acordo com o Bild, Guardiola pode avançar para o croata Borna Sosa, do Estugarda.

Há ainda outras novidades de mercado numa altura em que a competição oficial se aproxima a cada dia que passa e os clubes vão estando ativos no mercado de transferências, com vista à preparação para a época 2022/23.

