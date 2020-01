O avançado brasileiro Denilson já não treina com o Tondela desde terça-feira e está de saída do plantel orientado pelo espanhol Natxo González, confirmou o Maisfutebol junto do clube beirão.

O fim antecipado do empréstimo com o jogador de 24 anos está apenas pendente de habituais questões burocráticas. Isto acontece depois de Denilson ter solicitado a saída de Tondela, pedido que foi analisado e aceite pelos responsáveis da SAD auriverde.

LEIA MAIS: todas as notícias do Tondela

Denilson chegou ao Tondela em agosto último, cedido pelo Atlético de Mineiro, tendo o clube português ficado com opção de compra, algo que não vai acontecer face à saída já em janeiro.

Nesse sentido, o jogador formado no Fluminense está autorizado a resolver o futuro, depois de cerca de meia época na qual fez 13 jogos e três golos. O último jogo que Denilson fez pelo Tondela foi a 12 de janeiro, em Braga, onde foi titular e fez os 90 minutos na derrota por 2-1.

MERCADO: tudo o que se passa no mundo das transferências