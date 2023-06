Se a resposta do presidente do Real Madrid for para levar a sério, então haverá mais um reforço anunciado nos próximos dias.

Um regresso, no caso.

Não é novidade que o Real está interessado em Joselu, mas a declaração de Florentino Pérez deixa pouca margem para duvidas. Enquanto dava alguns autógrafos, o líder merengue foi questionado se o avançado estava fechado, e respondeu afirmativamente: «Chega na próxima semana.»

O mesmo adepto ainda perguntou a Florentino se tencionava contratar mais algum reforço, mas este respondeu que não.

Formado no Real Madrid, Joselu saiu em 2012, para o Hoffenheim. Passou depois por Eintracht Frankfurt, Hannover, Stoke City, Deportivo, Newcastle e Alavés, antes de chegar ao Espanhol, clube pelo qual somou 17 golos na última época, o melhor registo da carreira a este nível.

Joselu só agora chegou à seleção espanhola, e soma três golos em três internacionalizações. Marcou, de resto, o golo que apurou a Espanha para a final da Liga das Nações.

Aos 33 anos prepara-se para regressar ao Real Madrid.