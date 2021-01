Fredi Bobic, diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, confirmou esta terça-feira que Luka Jovic está muito perto de regressar ao clube por empréstimo do Real Madrid.

«Luka Jovic está muito próximo de chegar ao nosso clube até ao próximo verão. Ainda faltam acertar alguns detalhes, como os exames médicos, mas se tudo correr bem, vai voltar em breve», disse, antes do jogo do Frankfurt com o Bayer Leverkusen, para a Taça da Alemanha.

Refira-se que Jovic, antigo jogador do Benfica, representou o o Eintracht durante duas temporadas. Foi vendido ao Real Madrid em 2019, mas nunca conseguiu impor-se nos merengues. No emblema germânico, será companheiro do português André Silva.