«Muito ridícula». É desta forma que o empresário de Pedrinho, jovem avançado do Corinthians, classifica a proposta apresentada pelo Benfica.

«A proposta do Benfica seria de 15 milhões de euros, mais o passe do Yony Gonzalez, de 5 milhões de euros, mas o Andrés [Sanchez, presidente do Corinthians] não quis nem conversar. A proposta foi muito ridícula. Abaixo de 20 milhões de euros não sai», garantiu Will Dantas à Fox Sports Brasil.

O representante do jogador elogia o plantel do Benfica, mas diz que Pedrinho seria «a cereja no topo do bolo».

De referir que Andrés Sánchez, líder do Corinthians, esteve reunido com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, na noite desta quarta-feira, num hotel lisboeta. Nesse encontro esteve ainda Julio Taran, sócio do empresário Giuliano Bertolucci.