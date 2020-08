Diogo Leite está perto de ser reforço do Valência.

A transferência do defesa-central de 21 anos está a ser intermediada por Jorge Mendes e o Valência está disposto a pagar uma verba a rondar os 15 milhões de euros e mais cinco milhões em variáveis. No entanto, o FC Porto pretende garantir logo à partida 20 milhões.

O negócio é dado como quase fechado por parte da imprensa próxima do clube valencianista, mas ainda faltarão alguns detalhes para que o acordo fique fechado e Diogo Leite seja companheiro de equipa de Gonçalo Guedes e Thierry Correia.

Contactado pelo Maisfutebol, António Araújo, empresário que detém parte do passe do jogador, escusou-se a confirmar a possível transferência.

Porém, segundo apurou o nosso jornal, a possibilidade de Diogo Leite sair está colocada em cima da mesa há alguns meses, sendo Diogo Queirós, que esteve emprestado aos belgas do Mouscron, apontado à vaga que o jovem central poderá deixar em aberto no plantel de Sérgio Conceição.

Diogo Leite, que se formou no FC Porto e leva 12 anos no clube, completou a sua segunda temporada na equipa principal com 18 jogos e um golo, depois de seis jogos e um golo na época de estreia.