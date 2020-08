Ricardo Carvalho considera que a dobradinha do FC Porto foi «mais do que merecida» e assumiu a alegria, como portista, pelos sucessos que a equipa de Sérgio Conceição alcançou na época que agora terminou.

O antigo defesa central, atual adjunto de André Villas-Boas no Marselha, falou aos jornalistas à margem da cerimónia que marcou a chegada do troféu da Liga dos Campeões a Portugal, e sublinhou a união que o grupo portista mostrou ao longo da temporada.

«Felizmente, o FC Porto conseguiu ganhar. Acho que foi merecido pela união do grupo que o Sérgio conseguiu criar. Estou mais focado na liga francesa, vejo menos jogos do campeonato português do que gostaria, mas acho que os títulos do FC Porto foram mais do que merecidos. Todos nós, portistas, estamos muito satisfeitos com estes sucessos», assegurou Carvalho.