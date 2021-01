O presidente do Grémio ainda não dá como fechada a transferência de Pepê para o FC Porto, pelo menos publicamente, mas já reconhece que está «próxima da concretização».

«No que diz respeito a Grémio e Porto, já estamos com a situação bastante avançada e próxima da concretização. Faltam pequenos detalhes. O jogador vai ficar connosco até meio do ano, esse detalhe já está acertado», adiantou Romildo Bolzan à Rádio Guaíba, antes do jogo desta quinta-feira com o Flamengo.

Pepê acabou por ficar de fora do jogo, que o Grémio perdeu por 4-2, mas a justificação foi um problema físico, até porque a transferência não será já consumada.

«Ele tem uma lesão leve no quadril. Já está há algum tempo com dor. Preferimos tirá-lo por uns três ou quatro dias. Mas, provavelmente, no fim de semana estará connosco novamente», explicou Renato Gaúcho.

Tal como o Maisfutebol já noticiou, o FC Porto já alcançou um entendimento com o Grémio para a contratação de Pepê. O negócio foi fechado por quinze milhões de euros, com um emblema brasileiro a ficar ainda com direito a uma percentagem de uma futura venda.