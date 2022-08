O Fenerbahçe alcançou um «princípio de acordo» com o Al-Ahli para a contratação de Ezgjan Alioski.



De acordo com o clube turco, o internacional pela Macedónia do Norte é esperado esta noite em Istambul para consumar a transferência.



O jogador de 30 anos estava há um ano na Arábia Saudita depois de quatro temporadas nos ingleses do Leeds United.



Apesar da eliminação da Liga dos Campeões, a equipa de Jorge Jesus continua muito ativa no mercado.