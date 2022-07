O Benfica anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Paul Okon, futebolista de 17 anos.

O jovem médio tem o nome do pai, antigo capitão da seleção australiana e membro do «Hall of Fame» daquele país.

Paul Okon, o pai, representou Club Brugge, Lazio, Fiorentina, Middlesbrough, Watford, Leeds, Vicenza, Oostende e APOEL, na Europa. Com nacionalidade belga, é atualmente treinador-adjunto do Club Brugge.

O filho (mais velho), que tem nacionalidade italiana, deixa precisamente o Club Brugge para assinar pelo Benfica.

"Estou muito feliz por estar aqui, é um clube lindo e histórico e eu só quero provar que mereço estar neste grande clube e fazer o meu caminho. Conheço muito da história do clube, fiz a minha pesquisa e conheço os nomes dos grandes jogadores que jogaram aqui, jogadores históricos. Quem sabe um dia poderei ser um deles», afirmou à BTV.

Paul Okon vai integrar a equipa de sub-19 do Benfica, agora orientada por Filipe Coelho.