Filipe Augusto anunciou a saída do Rio Ave, clube que foi despromovido à II Liga.



O médio de 27 anos representou o clube de Vila do Conde nas últimas duas épocas e meia, tendo disputado 78 jogos durante esse período. Esta foi, de resto, a segunda passagem do brasileiro pelos Arcos depois de ter chegado proveniente do Bahia em 2012.



Filipe Augusto esteve ligado ao Rio Ave quatro anos e meio, tendo sido emprestado a Valência (2014/15) e a Sp. Braga (2015/16) antes de ser recrutado pelo Benfica, acabando por regressar a Vila do Conde em 2018.



«Encerra-se mais um ciclo num clube e numa cidade que tanto me fez crescer e aprender. Infelizmente não há palavras que justifiquem uma temporada de nível abaixo daquilo que todos nós estamos habituamos a ver. Desejo e tenho a certeza que este clube logo voltará para onde merece estar. Neste momento fica toda a minha gratidão por tudo que vivi aqui. Obrigado», escreveu, nas redes sociais.