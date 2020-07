Depois de bisar contra o Sassuolo, Zlatan Ibrahimovic falou sobre o seu futuro com a camisola do Milan.

«Ainda tenho três jogos para fazer, faltam dez dias até o final do campeonato e ninguém me disse nada sobre o meu futuro. Nem eu esperava outra coisa», disse o avançado após o a vitória por 2-1.

«Aqui há notícias todos os dias e já nem sei em quem acreditar. Só sei que desde que cheguei a Milão, estamos em segundo ou terceiro lugar», acrescentou o sueco.

Zlatan mostrou-se ainda satisfeito com o comportamento do Milan na segunda metade do campeonato, afirmando que a «equipa acredita no que está a fazer.»

«Seguimos sempre o treinador, estamos todos com ele», finalizou o antigo jogador do Barcelona, PSG, Juventus e Inter.