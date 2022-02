Kelvin está de regresso ao futebol português: vai ser reforço do Belenenses.

O jogador brasileiro viajou para Lisboa na última madrugada, e vai agora realizar exames médicos. Se tudo estiver bem, assina depois um contrato válido até ao final da presente temporada.

Agora com 28 anos, Kelvin esteve vários anos ligado ao FC Porto, e ficará para sempre ligado ao título de 2012/13, pelo golo apontado ao Benfica, ao cair do pano. Na Liga representou também o Rio Ave, por empréstimo.

Nos últimos anos representou Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, Fluminense, Coritiba, Avaí, Botafogo e Vila Nova. No final de 2021 foi anunciado como reforço do Always Ready, da Bolívia, mas afinal o destino será Portugal, na condição de jogador livre.