Jurgen Klopp está encantado com a contratação de Darwin Núñez. O técnico do Liverpool assume que ficaram encantados com o avançado europeu no duelo com o Benfica, para a Liga dos Campeões, e por isso deram tudo para fechar a contratação, por um valor-base de 75 milhões de euros.

«Foi verdadeiramente impressionante quando nos defrontou. Quando preparas um jogo com o Benfica até o tamanho das chuteiras sabes, por isso sabíamos tudo sobre o adversário, conhecíamos a qualidade do Darwin», começa por dizer o técnico alemão, em entrevista publicada no site do Liverpool.

«Não era certo se ia jogar contra nós no primeiro jogo, pois tinha regressado da seleção, mas sabíamos que ele era muito bom. E quando o vimos ao vivo, foi realmente impressionante. A mistura entre potência e técnica, o desejo, os movimentos inteligentes... os problemas que nos causou. Ficámos apaixonados nesses dois jogos. Um sul-americano agressivo é algo bom! Foi muito bom vê-lo jogar, e percebemos que tínhamos uma boa oportunidade de o contratar. Fizemos "all-in" e estamos felizes por tê-lo connosco», acrescenta.

Os elogios de Klopp não se esgotam em Darwin, no entanto. O treinador do Liverpool destaca também a contratação do português Fábio Carvalho ao Fulham.

«Wow, que época fez. Conseguir a subida a jogar um bom futebol, não é fácil. O Marco [Silva] fez um trabalho incrível, e o Fábio contribuiu em grande parte. Tal como o Harry Wilson, nosso antigo jogador, e o Neco [Williams]. Foi um encanto vê-lo jogar. Pode encaixar em várias posições na nossa forma de jogar. Não há uma posição definida para ele: pode ser ala, pode ser 8, pode ser 10, pode ser falso nove se crescer muscularmente. É um projeto a curto e longo prazo: precisa de tempo de adaptação, dá para ver um pouco isso, mas com a bola nos pés tem a qualidade necessária. Estou nas nuvens com a contratação. É uma grande promessa», conclui.