O Marselha anunciou, neste sábado, um princípio de acordo com o Angers, com vista à contratação de Azzedine Ounahi.

O internacional marroquino foi uma das revelações do Mundial 2022, porventura a maior de todas, na campanha que levou a seleção africana até às meias-finais.

Ounahi, de 22 anos, cumpria a segunda época no Angers. Antes passou pelo US Avranches, depois de ter concluído a formação no Estrasburgo.