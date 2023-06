Kylian Mbappé insiste na ideia de que pretende ficar no Paris Saint-Germain, apesar da carta enviada ao clube, a reiterar que não pretende acionar a opção de prolongar o contrato por mais um ano, até 2025.

«Já disse que o meu objetivo é continuar no clube. Ficar no PSG é a minha única opção, de momento, pelo que estou preparado para voltar na pré-época», garantiu em conferência de imprensa, no Algarve, onde a seleção francesa defronta Gibraltar, nesta sexta-feira.

«Não imaginei que uma carta pudesse matar alguém ou ofender alguém. Limitei-me a enviar uma carta. Não controlamos as reações, pouco me importa», acrescentou Mbappé.

Questionado sobre a semana agitada que está a ter, o avançado respondeu que está habituado desde muito novo, e explicou o motivo de comparecer na conferência de imprensa: «Não é o barulho exterior que me vai fazer fugir das responsabilidades.»