Mohamed Salah pode ser a próxima estrela do futebol mundial a trocar a Europa pela Arábia Saudita.

De acordo com a imprensa internacional, o Al Ittihad apresentou uma nova proposta ao jogador do Liverpool, oferecendo-lhe 200 milhões por época, num contrato de três anos.

A nova abordagem do clube de Nuno Espírito Santo terá feito com que Salah informasse o Liverpool do desejo de sair.

Outro treinador português que pode receber em breve um reforço de peso é José Mourinho, que se prepara para voltar a trabalhar com Romelu Lukaku, agora na Roma.

O avançado belga deve chegar à equipa italiana por empréstimo do Chelsea.

Também de Itália chega a informação de que o Milan insiste na contratação de Mehdi Taremi, do FC Porto.

