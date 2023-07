Há mais três nomes sonantes perto do futebol da Arábia Saudita: Fabinho, Saint-Maximin e Sadio Mané podem vir a ser as próximas confirmações fortes para a liga que já tem nomes como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Firmino, Riyad Mahrez ou Jordan Henderson.

Fabinho está a caminho do Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo, enquanto Saint-Maximin anunciou esta manhã a despedida do Newcastle, numa altura em que se prepara para ser reforço do Al Ahli.

No meio de ambos, Sadio Mané: já este sábado, o Bayern Munique confirmou que o senegalês falha o jogo da equipa alemã e que a saída está iminente. No caso, é para o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo.

Quem também faz mexer o mercado nas últimas horas é o nome de Harry Kane, tentado pelo Bayern Munique para o ataque.

Este sábado, oficialmente, já foi confirmada a renovação de Nathan Aké no Manchester City.

