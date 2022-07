«Está mal, Arão!».

O grito tornou-se viral, nos primeiros dias de Jorge Jesus no Flamengo, mas a verdade é que William Arão passou de jogador contestado a elemento fundamental da equipa brasileira, sob o comando do técnico português, que agora espera o reencontro.

William Arão vai ser jogador do Fenerbahçe. A imprensa brasileira dá conta de que o acordo, intermediado pelo empresário Carlos Leite, ficou fechado nesta sexta-feira. O emblema turco vai pagar três milhões de euros em três parcelas.

Arão já não defronta o Corinthians. Vai despedir-se dos colegas neste sábado, e depois viaja para a Turquia. Aos 30 anos vai ter a segunda experiência no futebol europeu, depois de uma curta passagem pela equipa B do Espanhol, no início da carreira.