Diretor-desportivo do Midtjylland, Svend Graversen assumiu esta quinta-feira que há interessados em Ousmane Diomandé, defesa-central que está emprestado ao Mafra.

«O Diomandé está no Mafra e não é segredo que há um grande interesse nele. Temos de ver se surge alguma coisa que possa ir ao encontro das nossas expectativas», disse, ao Tipsbladet.

«Sabemos que ele é muito talentoso. O que é mais surpreendente é o preço destes jogadores, especialmente os mais jovens. Por isso, não estamos surpreendidos que haja tanto interesse nele. Estamos é surpreendidos por estarmos onde estamos agora», acrescentou.

O Sporting, refira-se, tem sido um dos clubes associados ao jovem defesa-central de 19 anos. O Tipsbladet fala também do interesse do Manchester City, além de adiantar que o Midtjylland pretende cerca de dez milhões pelo passe do futebolista marfinense.